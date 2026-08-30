Sport Boys sorprende a Cristal: Da Campo marcó un golazo y puso el 1-0 en el Callao (Video: L1 Max)
Sport Boys sorprende a Cristal: Da Campo marcó un golazo y puso el 1-0 en el Callao (Video: L1 Max)

golpeó en el cierre del primer tiempo y encontró el 1-0 ante . En el minuto 45+1, Hernán Da Campo recibió el balón y no dudó en sacar un potente remate desde fuera del área, sorprendiendo al arquero celeste y desatando la celebración en el Callao. El equipo de Roberto Mosquera intentó sostener el empate durante la primera mitad, pero el conjunto rosado aprovechó una de sus oportunidades para abrir el marcador. Así, Sport Boys se marcha al descanso con la ventaja de 1-0.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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