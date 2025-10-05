Gol de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario vs. Juan Pablo II. (Video: GOLPERU)
Gol de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario vs. Juan Pablo II. (Video: GOLPERU)

Luego de un primer tiempo con imprecisiones, dio el primer golpe ante , en el marco de la fecha 13 del . A los 50′, Andy Polo desbordó por la banda derecha e intentó lanzar un centro, pero el balón fue rechazado por la defensa rival. Sin embargo, el rebote quedó afuera del área y fue aprovechado por quien, con un remate potente, lo mandó al arco, quedando en el lado imposible de atrapar para el portero rival. De esta manera, los cremas abrieron el marcador en el estadio Monumental, buscando seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS