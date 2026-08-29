¡Descontó la ‘U’! Gol de Jairo Concha que marcó el 2-1 ante UTC con un potente tiro libre
¡Descontó la ‘U’! Gol de Jairo Concha que marcó el 2-1 ante UTC con un potente tiro libre

El reloj marcaba los 47 minutos cuando encontró el descuento en Cajamarca. Jairo Concha se hizo cargo de un tiro libre y ejecutó un potente remate que terminó ingresando al arco de UTC, para poner el 2-1 y devolverle la esperanza al conjunto crema en este partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS