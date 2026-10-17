Jairo Vélez amplió la ventaja de Alianza Lima con una gran jugada individual en Matute. (Viseo: L1Max)
Jairo Vélez amplió la ventaja de Alianza Lima con una gran jugada individual en Matute. (Viseo: L1Max)

En el minuto 82, amplió la ventaja de en Matute con una gran definición. El volante dejó atrás a su rival con dos amagues y sacó un remate rasante para vencer al arquero de Atlético Grau.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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