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¡Reacción blanquiazul! Gol de Jairo Vélez para el 1-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el Gallardo
Alianza Lima encontró el empate ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. A los 24 minutos del primer tiempo, Jairo Vélez apareció para poner el 1-1 en el marcador y devolverle la tranquilidad al equipo blanquiazul en un partido que comenzó cuesta arriba. La jugada nació tras un mal rechazo de Rafael Lutiger, quien no logró despejar con eficacia el balón. Vélez estuvo atento a la acción, aprovechó el error defensivo y sacó un violento remate para vencer al arquero celeste y desatar la celebración del conjunto íntimo. De esta manera, Alianza Lima respondió al gol tempranero de Sporting Cristal, que se había adelantado a los cuatro minutos por intermedio de Luis Iberico, luego de un córner ejecutado por Yoshimar Yotún y el pivoteo de Lutiger.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.