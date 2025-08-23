Gol de Jarlín Quintero, Sporting Cristal 1-2 UTC. (Video: L1 MAX)
Gol de Jarlín Quintero, Sporting Cristal 1-2 UTC. (Video: L1 MAX)

Cuando parecía que, luego de conseguir el empate, estaba más cerca de anotar el segundo, sorprendió nuevamente en el Alberto Gallardo gracia a su goleador . El colombiano encontró una pelota dentro del área y venció a Diego Enríquez a los 54 minutos, para anotar así su noveno gol en la temporada para el ‘Gavilán’, en un atractivo partido por el .

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

