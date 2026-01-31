Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
En su estreno ‘rojinegro’: el gol de Jeriel de Santis para el 2-0 de Melgar vs. Cienciano
El Melgar vs. Cienciano regaló distintas emociones, pero todo se definió en los últimos minutos porque -si bien Cristian Bordacahar puso el primer gol a los 28′- la visita intentó el empate hasta el último tramo. El golpe decisivo de los dueños de casa llegó a los 91′, con una incorporación de la temporada 2026 que ingresó en el segundo tiempo: Jeriel de Santis. El delantero apareció en el área para empujar un balón suelto, tras rebote del arquero rival. El peruano-venezolano atinó a empujarla y fue así que marcó el 2-0 definitivo para la victoria y tres puntos en el inicio de la Liga 1. Los ‘rojinegros’ comenzaron el Torneo Apertura con el pie derecho.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.