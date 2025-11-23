Gol de Jesús Castillo para el 2-0 de Alianza Lima vs. UTC. (Video: L1 MAX)
Luego del primer gol de Paolo Guerrero, apareció para aumentar la cuenta a favor de sobre en Matute. El volante marcó a los 31′ el 2-0 gracias a un buen cabezazo tras un tiro de esquina. De hecho, fue el primer tanto de Castillo en la temporada, en un año donde jugó poco y está culminando como titular en los últimos cinco compromisos. Alianza Lima gana con tranquilidad en casa, pero de momento no le alcanzar para asegurar el segundo lugar del acumulado.

