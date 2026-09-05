¡Contragolpe letal! Gol de Jhon Jairo Sánchez, quien encontró la ventaja para Comerciantes Unidos y silenciar el Monumental (L1Max)
¡Contragolpe letal! Gol de Jhon Jairo Sánchez, quien encontró la ventaja para Comerciantes Unidos y silenciar el Monumental (L1Max)

encontró la ventaja a los 43 minutos ante . Jhon Jairo Sánchez aprovechó un rápido contragolpe, recibió un pase cruzado de Olivares y, ante la salida de Romero, definió con un remate rasante para marcar el 1-0 en el Estadio Monumental.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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