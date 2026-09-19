¡Sútil definición! Vidales abrió la cuenta a favor de Melgar para anotar el 1-0 frente a Sport Boys (Video: L1 Max)
¡Sútil definición! Vidales abrió la cuenta a favor de Melgar para anotar el 1-0 frente a Sport Boys (Video: L1 Max)

Al minuto 40, abrió el marcador ante en Arequipa. Jhonny Vidales apareció como ‘9’, recibió dentro del área y definió ante la salida de Melian para poner el 1-0 a favor del conjunto arequipeño. El atacante del elenco de Melgar fue convocado por Mano Menezes para los próximos amistosos de la ante Estados Unidos y México.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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