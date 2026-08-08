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¡Jostin Alarcón definió con clase! Gol de Sport Boys para imponerse ante Alianza Lima
¡Jostin Alarcón definió con clase! Gol de Sport Boys para imponerse ante Alianza Lima
El volante rosado apareció a los 28 minutos del primer tiempo, dejó en el camino a Pavez dentro del área y definió con gran calidad para poner el 1-0 en el duelo por el Torneo Clausura, disputado en el Estadio Nacional.
¡Jostin Alarcón definió con clase! Gol de Sport Boys para imponerse ante Alianza Lima | Video: L1 Max
Sport Boys golpeó primero en el Estadio Nacional con una gran acción individual de Jostin Alarcón. A los 28 minutos del primer tiempo, el volante rosado recibió el balón dentro del área, eludió con habilidad la marca de Esteban Pavez, volante de Alianza Lima y sacó un remate preciso que venció al arquero rival para establecer el 1-0 a favor del cuadro chalaco. La jugada nació tras una buena combinación ofensiva de Sport Boys, que encontró espacios en la defensa blanquiazul. Alarcón mostró sangre fría en el momento decisivo y definió con categoría para desatar la celebración de los hinchas rosados. Con este tanto, Sport Boys tomó ventaja en un partido clave por la fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 y complicó el planteamiento de Alianza Lima, que tuvo que adelantar sus líneas en busca del empate.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.