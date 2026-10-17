Gol de Kevin Quevedo para el 1-0 de Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Video: L1 MAX / Foto: GEC)
Gol de Kevin Quevedo para el 1-0 de Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Video: L1 MAX / Foto: GEC)

no tardó en hacer sentir su localía en La Victoria. A los 10 minutos del primer tiempo, Kevin Quevedo apareció para abrir el marcador con una definición a placer, luego de recibir un preciso pase de cabeza de Federico Girotti. La jugada nació de una acción iniciada por Fernando Gaibor, quien participó en la construcción de un ataque que terminó con el balón en el fondo de la red ante .

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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