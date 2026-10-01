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Leandro Sosa, jugador polifuncional, apareció a los 61 minutos tras una genial habilitación de Hernán Barcos y definió para marcar el 3-0 de Sporting Cristal ante ADT en el Gallardo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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