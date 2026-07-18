Universitario de Deportes se volvió a ponerse arriba en el marcador gracias a una brillante ejecución de Lisandro Alzugaray. A los 31 minutos del primer tiempo, el volante argentino convirtió un espectacular gol de tiro libre para establecer el 2-1 sobre ADT, en el duelo correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto crema había tomado la ventaja a los 19’ con un tanto de Álex Valera, pero el equipo tarmeño reaccionó rápidamente y encontró la igualdad a los 27’, cuando Jeremy Canela venció la resistencia de la defensa merengue para poner el 1-1 parcial.
Sin embargo, la alegría del cuadro local duró poco. Cuatro minutos después, Alzugaray tomó la responsabilidad en un tiro libre cerca del área y sacó un remate preciso que dejó sin opciones al arquero de ADT, desatando el festejo de Universitario en la altura de Tarma. Con este gol, el equipo dirigido por Héctor Cúper recuperó la ventaja y encaminó un inicio positivo en el Torneo Clausura.