¡En el último suspiro! Gol de Azulgaray que aprovecha el error de Alejandro Duarte y pone el 2-1 (Video L1 Max)
¡En el último suspiro! Gol de Azulgaray que aprovecha el error de Alejandro Duarte y pone el 2-1 (Video L1 Max)

Cuando todo parecía encaminado al empate, una nueva descoordinación defensiva dejó espacios. no logró entenderse con Gianfranco Chávez y la pelota quedó a disposición de Azulgaray. El atacante Lisandro Azulgaray no perdonó y definió para marcar el 2-1 a los 97 minutos, desatando la celebración de Universitario y dejando a sin margen de reacción y perdiendo el encuentro por otro error de su portero en lo que va de la temporada.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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