Gol de Luis Abram, Sporting Cristal 1-1 UTC. (Video: L1 MAX)
Gol de Luis Abram, Sporting Cristal 1-1 UTC. (Video: L1 MAX)

Gol de Luis Abram a los 54′.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS