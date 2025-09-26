Gol de Luis Díaz para Bayern Múnich vs. Werder Bremen. (VIDEO: ESPN / FOTO: GETTY)
sigue firme en lo más alto de la . Por la fecha 5 del campeonato alemán, el cuadro bávaro no tuvo mayores problemas en vencer al Werder Bremen por 4-0. El camino del triunfo lo inició el colombiano con un curioso gol: sobre los 22′, un centro de Michael Oliseh acabó en un taconazo de Jonathan Tah, y en el camino de la pelota apareció el ‘Guajiro’ para desviarla con la rodilla. Todos fueron a felicitar a Tah, pero luego se dieron cuenta que finalmente Díaz fue el autor del gol. Después llegaron los tantos de Harry Kane, por duplicado, y Konrad Laimer para el 4-0 definitivo. Así, Bayern quedó listo para afrontar su segundo partido por la Fase de Liga de la Champions League, cuando este martes 30 le toque visitar a Pafos FC en Chipre.

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

