Gol de Luis Iberico para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Gol de Luis Iberico para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

Al minuto 4 del primer tiempo, en un córner, dio un centro y bien posicionado recibió el pivoteo de Lutiger para anotar el 1-0 de ante en el Estadio Alberto Gallardo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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