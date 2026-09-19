¡Iberico definió solo! Gol de Sporting Cristal para aumentar la ventaja ante Atlético Grau (Video: L1 Max)
¡Iberico definió solo! Gol de Sporting Cristal para aumentar la ventaja ante Atlético Grau (Video: L1 Max)

Al minuto 25, Luis Iberico apareció por el sector derecho del área y aprovechó el centro de Santiago González. El atacante de siguió la trayectoria del balón, atacó la jugada con determinación y logró enviarlo al fondo de la red para marcar el 2-0 ante y desatar la locura en el estadio Alberto Gallardo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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