Gol de Luis Ramos, Alianza Lima 1-1 Palestino. (Video: L1 MAX)
Gol de Luis Ramos, Alianza Lima 1-1 Palestino. (Video: L1 MAX)

Sobre los 17 minutos de primer tiempo, empató el partido ante Palestino gracias a una gran sociedad entre , quien reaparecía en tienda blanquiazul luego de un tema extradeportivo, y . El lateral sirvió un pase en profundidad, a la espalda de la defensa chilena, y el ‘9′ apareció dentro del área para cazar el pase y lanzarse de cabeza para emparejar las acciones.

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