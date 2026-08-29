¡Beto da Silva no perdonó! Gol de Deportivo Garcilaso que se pone 1-0 con gol de penal ante Alianza Lima (Video: L1Max)
¡Beto da Silva no perdonó! Gol de Deportivo Garcilaso que se pone 1-0 con gol de penal ante Alianza Lima (Video: L1Max)

encontró la ventaja ante su rival en Matute. A los 27 minutos, el árbitro sancionó penal a favor del conjunto cusqueño luego de una falta sobre Francisco Arancibia dentro del área. Dos minutos después, Beto da Silva tomó la responsabilidad desde los doce pasos y ejecutó con precisión para marcar el 1-0 a favor de Deportivo Garcilaso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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