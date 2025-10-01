Gol de Martín Pérez-Guedes para el 1-0 de Universitario vs Alianza Atlético | VIDEO: L1 MAX
Gol de Martín Pérez-Guedes para el 1-0 de Universitario vs Alianza Atlético | VIDEO: L1 MAX

Desde Trujillo, Universitario dio el primer golpe ante Alianza Atlético, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1. Con muy pocos intentos ingresando al área, desde tienda crema se animaron a disparar de larga distancia. En ese sentido, Martín Pérez Guedes encontró un espacio y lanzó el balón hacia el arco defendido por Diego Melián. Con suspenso, producto de un bote previo en el campo, se desvió y fue imposible de atrapar. De esta manera, el cuadro crema se puso adelante en el marcador en el estadio Mansiche.

