¡Golazo de Távara! El volante descontó para Sporting Cristal con un preciso tiro libre ante Cusco FC. (Video: L1 Max)
¡Golazo de Távara! El volante descontó para Sporting Cristal con un preciso tiro libre ante Cusco FC. (Video: L1 Max)

Al minuto 86, marcó el descuento de ante . El volante celeste ejecutó un tiro libre, superó la barrera con un remate rasante y colocó el balón junto a un palo, dejando sin opciones al arquero rival.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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