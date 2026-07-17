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¡El héroe Martín Távara! Gol de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso con un misil de tiro libre
¡El héroe Martín Távara! Gol de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso con un misil de tiro libre
El volante celeste sacó un potente remate de pelota parada para vencer al arquero rival y marcar el 1-0 de Sporting Cristal frente a Deportivo Garcilaso, en el arranque del Torneo Clausura de la Liga 1.
Golazo de Martín Távara puso el 1-0 de Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 Max)
En el inicio del segundo tiempo, Sporting Cristal encontró el gol de la tranquilidad gracias a una verdadera obra de arte de Martín Távara. A los 51 minutos, el mediocampista ejecutó un tiro libre con un potente zurdazo que se coló en el arco de Deportivo Garcilaso, dejando sin opciones al guardameta.
El volante celeste aprovechó una falta cerca del área para sacar un remate preciso y potente que terminó en el fondo de las redes, desatando la celebración en el estadio y encaminando el triunfo rimense en la primera fecha del Torneo Clausura.
Con este golazo, Sporting Cristal puso el 1-0 parcial sobre Deportivo Garcilaso y dio un paso importante para comenzar con el pie derecho la segunda parte de la temporada. Además, la conquista de Távara ya empieza a perfilarse como una de las mejores anotaciones del campeonato.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.