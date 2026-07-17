Golazo de Martín Távara puso el 1-0 de Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 Max)
Golazo de Martín Távara puso el 1-0 de Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 Max)

En el inicio del segundo tiempo, encontró el gol de la tranquilidad gracias a una verdadera obra de arte de . A los 51 minutos, el mediocampista ejecutó un tiro libre con un potente zurdazo que se coló en el arco de Deportivo Garcilaso, dejando sin opciones al guardameta.

El volante celeste aprovechó una falta cerca del área para sacar un remate preciso y potente que terminó en el fondo de las redes, desatando la celebración en el estadio y encaminando el triunfo rimense en la primera fecha del Torneo Clausura.

Con este golazo, Sporting Cristal puso el 1-0 parcial sobre Deportivo Garcilaso y dio un paso importante para comenzar con el pie derecho la segunda parte de la temporada. Además, la conquista de Távara ya empieza a perfilarse como una de las mejores anotaciones del campeonato.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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