¿A qué saliste Duarte? Gol de Matías Almirón a favor de Juan Pablo II ante Alianza Lima
¿A qué saliste Duarte? Gol de Matías Almirón a favor de Juan Pablo II ante Alianza Lima

Al minuto 32, se puso en ventaja antegracias a un cabezazo de Matías Almirón, quien aprovechó una mala salida de Alejandro Duarte para mandar el balón al fondo de la red y establecer el 1-0 en Chongoyape.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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