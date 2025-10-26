Gol de Di Benedetto para el 1-1 de Universitario vs ADT | VIDEO L1 MAX
En el inicio del segundo tiempo, buscó rápidamente el empate y lo encontró ante ADT en Tarma. Andy Polo ejecutó un tiro de esquina a los 56′ del partido, lanzando el balón hacia el área. Williams Riveros le dio un ligero desvío para que este llegue a quien, sin marca, cabeceó también al lado imposible del portero rival, decretando el 1-1 parcial en el estadio Unión de Tarma, en el choque válido por la fecha 16 del .

