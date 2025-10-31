Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Apareció como un delantero más! Gol de Matías Lazo para el 2-1 de Melgar vs. Alianza Lima
Tras un tiro de esquina, un remate hacia el arco hizo que Guillermo Viscarra deje un rebote en el área. Matías Lazo apareció como un delantero más para sorprender a los defensas y poner el segundo para la visita.
Gol de Lazo para el 2-1 de Melgar vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
En el segundo tiempo del Alianza Lima vs. Melgar, la posesión estuvo dividida durante todo el choque; sin embargo, la visita fue más letal. A los 71′, un tiro de esquina significó un remate de Bernardo Cuesta en el área, pero este fue atajado por Guillermo Viscarra, aunque dejó un rebote en el área. Con el balón suelto, Matías Lazo apareció para poner un potente remate, inevitable de bloquear por los defensas locales. Rápidamente corrió a celebrar junto a sus compañeros, sumado a unas palabras de Juan Reynoso con el cuarto árbitro por los repetidos cobros en el desarrollo del duelo. Con esta anotación, los rojinegros sacaron ventaja en el estadio Alejandro Villanueva, en la fecha 17 del Torneo Clausura 2025.