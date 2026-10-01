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apareció a los 18 minutos para abrir el marcador a favor de ante ADT por la semifinal de la . El atacante celeste sacó un remate al primer palo que terminó venciendo al arquero visitante y puso el 1-0 para el conjunto rimense. La celebración, sin embargo, tuvo que esperar unos segundos, ya que el VAR revisó la acción durante aproximadamente un minuto antes de validar el tanto, generando suspenso entre los hinchas de Sporting Cristal. Finalmente, el gol fue confirmado y los ‘celestes’ pudieron festejar la ventaja ante su gente.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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