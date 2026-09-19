Sporting Cristal golpeó de nuevo: Michael Hoyos marcó el 3-1 ante Atlético Grau (Video: L1 Max)
Sporting Cristal golpeó de nuevo: Michael Hoyos marcó el 3-1 ante Atlético Grau (Video: L1 Max)

Al minuto 49, volvió a ampliar la ventaja en el Alberto Gallardo. Michael Hoyos apareció dentro del área y conectó de cabeza un preciso servicio de Yoshimar Yotún desde el tiro de esquina para marcar el 3-1 ante Atlético Grau. El conjunto celeste golpeó apenas iniciado el segundo tiempo y recuperó la tranquilidad en el marcador.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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