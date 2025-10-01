Gol de Bandiera para el 1-0 de Atlético Grau vs Alianza Lima | VIDEO: L1 Max
En el inicio del partido, sorprendió a y dio el primer golpe en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), en el marco de la fecha 12 del . Producto de un contragolpe y proyección hacia el área blanquiazul, Paulo de la Cruz desbordó por la izquierda para encontrar a que, con un potente remate, colocó el balón al lado imposible de atrapar para Guillermo Viscarra, sumado a la nula marca de la defensa local que se vio debilitada, en la previa del duelo, por la lesión de Gianfranco Chávez.

