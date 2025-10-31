Gol de Paolo Guerrero para el 1-1 de Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Cuando el primer tiempo del vs. llegaba a su final, una falta en el área rojinegra determinó el cobro de penal. Horacio Orzán había derribado a y, con revisión del VAR por el árbitro del partido Pablo López, se dio la definición desde los doce pasos. El ‘Depredador’ fue el encargado de la ejecución, pero el remate fue atajado por Carlos Cáceda; sin embargo, el rebote permitió que el mismo delantero vaya al remate y esta vez sí acertó. De esta manera, colocó el 1-1 en el marcador, desde el estadio Alejandro Villanueva en el marco de la jornada 17 del .

