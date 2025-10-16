Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

En un inicio accidentado por la lesión de Kevin Quevedo, el partido de vs. -por la fecha 14 del - abrió su marcador por la vía del penal. Una mano de Nicolás da Campo en el área de Sport Boys tuvo que ser revisada por Joel Alarcón, árbitro del partido. Posteriormente, se determinó el tiro desde los doce pasos que fue ejecutado por . El ‘Depredador’ no falló frente a Steven Rivadeneyra y lanzó hacia la izquierda para poner el primero en el estadio Alejandro Villanueva a favor de los dirigidos por Néstor Gorosito.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS