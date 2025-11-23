Gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs. UTC. (Video: L1 MAX)
Gol de Paolo Guerrero en Alianza Lima vs. UTC. (Video: L1 MAX)

El ‘Depredador’ disparó, al lado imposible del portero rival, desde el punto de penal para colocar el 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva y poner en ventaja a los blanquiazules.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS