Gol de Paolo Guerrero en Kings League. (Video: El Zeein)

El fenómeno de la volvió y ahora tendrá a un nuevo jugador peruano como atractivo: . Si bien no está garantizada su participación en el campo, el ‘Depredador’ será presidente del equipo peruano en compañía del streamer . Este martes 25 de noviembre, la escuadra que dirige jugó un partido amistoso. Con una victoria de 3-1, dejaron una grata impresión y el delantero de Alianza Lima se llevó las miradas porque tuvo la oportunidad de patear un penal en el último minuto del partido. Tras pararse frente al arco, hizo el gesto que iba a patear, pero lanzó su zapatilla y, de inmediato, disparó hacia los tres palos para poner el gol final de la contienda. Por lo pronto, este choque también sirvió como entrenamiento para saber quiénes viajarán a la competencia en los próximos días.

