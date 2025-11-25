Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡El primer gol en su nueva faceta! Paolo Guerrero debutó como presidente en Kings League
El fenómeno de la Kings League volvió y ahora tendrá a un nuevo jugador peruano como atractivo: Paolo Guerrero. Si bien no está garantizada su participación en el campo, el ‘Depredador’ será presidente del equipo peruano en compañía del streamer ‘El Zeein’. Este martes 25 de noviembre, la escuadra que dirige jugó un partido amistoso. Con una victoria de 3-1, dejaron una grata impresión y el delantero de Alianza Lima se llevó las miradas porque tuvo la oportunidad de patear un penal en el último minuto del partido. Tras pararse frente al arco, hizo el gesto que iba a patear, pero lanzó su zapatilla y, de inmediato, disparó hacia los tres palos para poner el gol final de la contienda. Por lo pronto, este choque también sirvió como entrenamiento para saber quiénes viajarán a la competencia en los próximos días.
