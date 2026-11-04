Gol de Percy Liza para el 2-0 de Sport Boys vs. Universitario, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Video: L1 MAX)
Gol de Percy Liza para el 2-0 de Sport Boys vs. Universitario, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. (Video: L1 MAX)

volvió a golpear en el estadio Monumental y silenció a los hinchas de. A los 83 minutos, Percy Liza apareció para marcar el 2-0 a favor del conjunto rosado, luego de culminar una gran jugada de contragolpe que tuvo como protagonista a Luis Urruti, quien inició la acción con una rápida salida. La visita aprovechó los espacios que dejó el equipo crema en defensa y consiguió ampliar su ventaja en un momento clave del compromiso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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