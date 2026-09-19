Gol de Lutiger
Gol de Lutiger

golpeó primero ante en el Alberto Gallardo. A los 3 minutos, Rafael Lutiger apareció en el área y conectó de cabeza un saque de esquina para poner el 1-0 a favor del conjunto celeste. El defensor aprovechó el balón servido desde el córner y venció al arquero rival con un certero cabezazo, desatando la celebración de los hinchas en el estadio Alberto Gallardo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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