Gol de Santiago González, Sporting Cristal 2-2 UTC. (Video: L1 MAX)
Gol de Santiago González, Sporting Cristal 2-2 UTC. (Video: L1 MAX)

Sobre los 71 minutos, Yoshimar Yotún tuvo la oportunidad de poner nuevamente el empate ante para . El capitán tuvo el gol de penal en sus pies, pero su remate pegó en el poste. Sin embargo, cuatro minutos después apareció para sellar el 2-2. El argentino aprovechó un centro desde la izquierda de Martín Távara y marcó su primer gol en el . Un partidazo en el Alberto Gallardo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS