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apareció a los 44 minutos del primer tiempo para marcar el 2-0 ante ADT. El atacante de aprovechó una mala salida del conjunto visitante, recuperó la pelota y definió con un remate cruzado para ampliar la ventaja antes del descanso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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