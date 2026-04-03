Gol de Édgar Lastre para el 1-0 de CD Moquegua vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Gol de Édgar Lastre para el 1-0 de CD Moquegua vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

A los 15 minutos del primer tiempo, luego de que la defensa de cortara un ataque de Sporting Cristal, Ricardo Chipao condujo el balón y se lo cedió a , quien arrancó desde mitad de cancha. El atacante le ganó en velocidad a Cristiano Da Silva y, tras una mala salida del portero Diego Enríquez, logró superarlo para marcar el 1-0 sin oposición de la defensa rimense. Se complica el partido para Sporting Cristal quién necesita ganar para no alejarse más de los primeros puestos del Torneo Apertura.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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