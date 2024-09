Con la ventaja tras el gol de Horacio Calcaterra, Universitario de Deportes no bajó los brazos y buscó más, con la necesidad de asegurar el triunfo en Cajambamba. Así, a los 54′, tras una asistencia de Alex Valera de cabeza, Edison Flores recibió el balón con el pecho en el borde del área chica local. Antes de que el balón tocara el suelo, remató de manera cruzada, decretando el segundo tanto del partido. Sin embargo, el asistente señaló que la jugada estaba en posición adelantada, lo que llevó al árbitro a intervenir y consultar el VAR para aclarar la situación. Después de deliberar, Kevin Ortega determinó que el tanto, que había sido anulado, era válido, generando felicidad en la tienda crema.

En la ‘U’, los puntos obtenidos contra el equipo de Cutervo eran más que necesarios, a pesar de que Alianza Lima empató en su último partido (1-1 con Melgar) y Sporting Cristal había ganado (4-1 a la César Vallejo), por lo que una victoria les ayudaría a marcar una distancia frente a ellos. Así, el ‘Oreja’, quien había sido cuestionado por la hinchada por la falta de goles, este domingo volvió a gritar con fuerza su tanto.

Flores realizó un disparo poderoso con su pierna izquierda desde una considerable distancia, apuntando a la portería del equipo rival. Inicialmente, el árbitro Kevin Ortega no convalidó el 2-0, argumentando que había una posible posición adelantada en la jugada. Esto generó un clima de tensión y protestas por parte de los jugadores de Universitario, principalmente en Fabián Bustos, que pedía que sea analizado.

Tras revisar las imágenes, el VAR determinó que Edison no estaba en posición de fuera de juego cuando realizó su disparo. Con esta anotación, el ‘Orejas’ Flores alcanzó su octava diana en la Liga 1 durante la temporada 2024. El atacante, no ‘mojaba’ para los de Ate desde el 13 de julio, cuando Universitario logró una impresionante victoria de 6-0 sobre Mannucci. Esta anotación no solo rompió su sequía goleadora, sino que también contribuyó al desempeño general del equipo.





Universitario vs. Comerciantes Unidos: lo que se les viene

Tras este duelo, habrá una pausa en la Liga 1 Te Apuesto después de la fecha doble de octubre de las Eliminatorias. Luego, Universitario se enfrentará a ADT el sábado 19 de octubre, con inicio a las 7:30 p.m. hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de canales de Movistar. lasificarse a los playoffs del torneo

En el Monumental, frente a los rivales que tiene, confían en lograr campeonar de manera directa. Por eso, Fabián Bustos deberá jugarse el todo por el todo con sus pupilos en los próximos tres partidos, tras el duelo en el Monumental, se medirán ante Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).

Por su parte, Comerciantes Unidos jugará contra Unión Comercio el jueves 17 de octubre. hora local de Perú. El partido será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Tras este duelo, le quedaría tres fechas, estos serán sus siguientes: Sport Boys (L), ADT (L) y Sporting Cristal (V).





