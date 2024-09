Este domingo 29 de septiembre, la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 trae un enfrentamiento que promete mucho. Sporting Cristal recibirá a la Universidad César Vallejo en un duelo donde ambos clubes tienen objetivos claros, pero distintos. Para los celestes, es una oportunidad vital de mantenerse en la pelea por el título, sumando puntos que los acerquen a la cima del torneo. Mientras tanto, para los ‘Poetas’ de Trujillo, el partido es una oportunidad de oro para salir de los últimos lugares de la tabla y evitar caer más cerca de la zona de descenso. Con ambos equipos bajo presión, este encuentro no es uno más: es un punto de quiebre en sus aspiraciones de lo que resta de la temporada.

El equipo de Guillermo Farre llega con un rendimiento positivo en las últimas semanas. De sus últimos cinco partidos, ha logrado tres victorias, un empate y solo una derrota, lo que los mantiene en la lucha por el campeonato del Clausura. En ese periodo, ha mostrado una eficacia ofensiva considerable, anotando un total de 8 goles y recibiendo 4. Además, Cristal ha consolidado una fortaleza notable en casa, donde no ha perdido en sus últimos 10 encuentros.

Sporting Cristal sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere seguir luchando por el título. Alianza Lima y Universitario, sus principales rivales, también vienen firmes en la lucha por la cima, lo que obliga a los celestes a no perderle pisada a sus contrincantes. Para este partido, se espera que el ataque celeste esté liderado por Martín Cauteruccio, quien sigue siendo el goleador de la Liga 1 con 27 tantos.

Por otro lado, César Vallejo no atraviesa su mejor momento. Los trujillanos llegan con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros, acompañada de dos empates y dos derrotas. Además, lo más preocupante para el equipo trujillano es su falta de efectividad de cara al gol: solo han anotado un gol en esos cinco partidos, y en sus dos últimos compromisos no lograron marcar.

Vallejo está en una posición incómoda en la tabla, peligrosamente cerca de los últimos puestos, por lo que cada punto cuenta en su lucha por no verse arrastrado hacia el descenso. El equipo confía en que figuras como Yorleys Mena y Jairo Vélez puedan despertar en ataque y darle el golpe a un Sporting Cristal que, aunque sólido, ha mostrado algunas vulnerabilidades en defensa.

Los últimos tres enfrentamientos entre Sporting Cristal y César Vallejo han estado bastante equilibrados, con una victoria para cada equipo y un empate. El partido más reciente se disputó durante el Torneo Apertura, en el que Vallejo se impuso 2-1 sobre Cristal, un resultado que los trujillanos querrán repetir. Sin embargo, el contexto actual es distinto: mientras Cristal llega en alza y con opciones de título, Vallejo enfrenta más presiones y la necesidad de revertir su mala racha.





Sporting Cristal: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 22/09/24 Cusco FC 1-1 Sporting Cristal Liga 1 - Clausura 17/09/24 Sporting Cristal 1-0 Garcilaso Liga 1 - Clausura 14/09/24 Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal Liga 1 - Clausura 25/08/24 Sporting Cristal 4-0 UTC Liga 1 - Clausura 21/08/24 Melgar 2-0 Sporting Cristal Liga 1 - Clausura

César Vallejo: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 22/09/24 César Vallejo 0-0 ADT Liga 1 - Clausura 18/09/24 Comerciantes Unidos 2-0 César Vallejo Liga 1 - Clausura 13/09/24 César Vallejo 1-0 Unión Comercio Liga 1 - Clausura 24/08/24 Universitario 1-0 César Vallejo Liga 1 - Clausura 19/08/24 César Vallejo 0-0 Alianza Atlético Liga 1 - Clausura

Sporting Cristal vs César Vallejo: últimos partidos

FECHA PARTIDO TORNEO 29/04/24 César Vallejo 2-1 Sporting Cristal Liga 1 - Apertura 21/09/23 César Vallejo 0-1 Sporting Cristal Liga 1 - Clausura 28/04/23 Sporting Cristal 1-1 César Vallejo Liga 1 - Apertura 28/08/22 Sporting Cristal 0-0 César Vallejo Liga 1 - Clausura 08/04/22 César Vallejo 2-0 Sporting Cristal Liga 1 - Apertura

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. César Vallejo?

El encuentro entre Sporting y César Vallejo está programado para este domingo 29 de septiembre desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; mientras que en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. César Vallejo?

El partido entre Sporting Cristal y César Vallejo se jugará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

El Estadio Alberto Gallardo acogerá el partido entre Sporting Cristal y César Vallejo.

