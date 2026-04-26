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¡Paren las orejas! Gol de Edison Flores para el 1-1 de Universitario vs Alianza Atlético
¡Paren las orejas! Gol de Edison Flores para el 1-1 de Universitario vs Alianza Atlético
Apareció el de los goles importantes en el Estadio Monumental, el ‘Orejas’ se encontró una ocasión inigualable dentro del área, cuando la pelota le quedó perfecto en sus pies con el que logró sacar un zurdazo para poner el empate.
Gol de Edison Flores para el 1-1 de Universitario vs Alianza Atlético. (Video: L1 Max)
Universitario reaccionó a tiempo y rescató un empate frente a Alianza Atlético en un duelo que pasó de la calma a la ebullición en el inicio del segundo tiempo. Luego de que Robaldo adelantara a la visita tras una gran jugada colectiva, el conjunto crema aprovechó un descuido defensivo para igualar las acciones al minuto 51. Un servicio al área de José Carabalí no pudo ser despejado por la defensa sullanera, permitiendo que Edison Flores recogiera el rebote y mandara el balón al fondo de la red con un potente disparo. Con este 1-1, el equipo de Ate logró neutralizar rápidamente la ventaja del “Vendaval”.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.