Gol de Edison Flores para el 3-0 de Universitario vs. Melgar. (Video: Universitario)

Después de dos intentos previos, tuvo su premio y marcó el 3-0 de sobre Melgar. Mucha superioridad de los dirigidos por Javier Rabanal. El experimentado mediocampista remató con pierna izquierda sobre el borde del área grande y sentencia el partido. La ‘U’ se muestra mucho más sólido que su rival, pese a los cambios en la etapa del complemento, lo que debe dejar más que tranquilo al estratega español, a poco del inicio de la competencia oficial en la Liga 1.

