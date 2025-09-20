Gol de Ramírez para el 1-1 de UTC vs Universitario de Deportes | VIDEO: L1 Max
venía superando sin problemas a , sin embargo, el cuadro que está haciendo de local en el Mansiche logró lo que parecía casi imposible. Tras una maravillosa jugada de Erinson Ramirez, quien a los 67 minutos se llevó a toda la defensa de la ‘crema’ para quedar mano a mano con Sebatían Britos y anotar el tanto del empate, momentáneo. Con este resultado, Universitario queda igualado en puntos con Cusco FC en la Tabla del .

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

