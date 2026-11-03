Gol Eryc Castillo, Alianza Lima 1-0 Cienciano. (Video: L1MAX)
Gol Eryc Castillo, Alianza Lima 1-0 Cienciano. (Video: L1MAX)

Sobre los 72 minutos, llegó el primero y único gol del partido. Tras un remate potente de Kevin Quevedo, que el arquero Gonzalo Falcón pudo desviar, el balón acabó en dirección a , quien de cabeza solo tuvo que empujarla para salvar los tres puntos para los blanquiazules. El 1-0, además, le dio a el primer puesto del Acumulado de cara a un eventual play-off.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS