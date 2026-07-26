Doblete de Erick Castillo puso el 2-2 del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Video: L1 Max)
Doblete de Erick Castillo puso el 2-2 del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Video: L1 Max)

¡Doble zurdazo de la ‘Culebra’ para salvar a Alianza Lima en Cutervo! Eryc Castillo se convirtió en el héroe blanquiazul al marcar un doblete y poner el 2-2 definitivo ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Tras haber marcado el primero a los 16 minutos definiendo a placer a pase de Renzo Garcés, el ecuatoriano volvió a gritar presente al minuto 66; luego de un tiro libre de Gaibor y una pirueta fallida de Cantero, Castillo pescó un rebote corto concedido por el golero Matías Córdova para empujarla al fondo de la red y sellar una igualdad con sabor a respiro para el conjunto íntimo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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