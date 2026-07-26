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¡Se ponen las pilas con el gol! Doblete de Eryc Castillo puso el 2-2 del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
¡Se ponen las pilas con el gol! Doblete de Eryc Castillo puso el 2-2 del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
Tras un polémico penal no cobrado, los ‘íntimos’ reaccionaron rápidamente para ponerse igualados en el marcador. Un tiro libre que mandó el balón hasta dentro del área le dio la chance a la ‘culebra’ de darle vida a su equipo.
Doblete de Erick Castillo puso el 2-2 del Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos. (Video: L1 Max)
¡Doble zurdazo de la ‘Culebra’ para salvar a Alianza Lima en Cutervo! Eryc Castillo se convirtió en el héroe blanquiazul al marcar un doblete y poner el 2-2 definitivo ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Tras haber marcado el primero a los 16 minutos definiendo a placer a pase de Renzo Garcés, el ecuatoriano volvió a gritar presente al minuto 66; luego de un tiro libre de Gaibor y una pirueta fallida de Cantero, Castillo pescó un rebote corto concedido por el golero Matías Córdova para empujarla al fondo de la red y sellar una igualdad con sabor a respiro para el conjunto íntimo.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.