Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Estalló Matute! Golazo agónico de Esteban Pavez para el 1-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal
Cuando el reloj marcaba los 91 minutos, Federico Girotti recibió el balón dentro del área, la bajó de pecho y sacó un remate que terminó desviándose en la espalda de un jugador de Sporting Cristal. La jugada continuó con Eryc Castillo, quien cedió el balón para Esteban Pavez. El mediocampista no dudó y sacó un potente derechazo desde más de 25 metros para vencer al arquero rimense y marcar el 1-1 de Alianza Lima a los 92 minutos en Matute. El gol desató una verdadera locura en el estadio Alejandro Villanueva. Gianfranco Chávez fue uno de los primeros en abrazar a Pavez, quien luego también celebró junto a Girotti en medio de la euforia blanquiazul. Mientras la hinchada explotaba en las tribunas, el volante chileno levantó los brazos y gritó “¡vamos!”, sellando así un agónico empate para Alianza Lima frente a Sporting Cristal.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.