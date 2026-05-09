¡Estalló Matute! Golazo agónico de Esteban Pavez para el 1-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal
¡Estalló Matute! Golazo agónico de Esteban Pavez para el 1-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Cuando el reloj marcaba los 91 minutos, Federico Girotti recibió el balón dentro del área, la bajó de pecho y sacó un remate que terminó desviándose en la espalda de un jugador de Sporting Cristal. La jugada continuó con Eryc Castillo, quien cedió el balón para . El mediocampista no dudó y sacó un potente derechazo desde más de 25 metros para vencer al arquero rimense y marcar el 1-1 de a los 92 minutos en Matute. El gol desató una verdadera locura en el estadio Alejandro Villanueva. Gianfranco Chávez fue uno de los primeros en abrazar a Pavez, quien luego también celebró junto a Girotti en medio de la euforia blanquiazul. Mientras la hinchada explotaba en las tribunas, el volante chileno levantó los brazos y gritó “¡vamos!”, sellando así un agónico empate para Alianza Lima frente a Sporting Cristal.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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