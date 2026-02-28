Penal fallado de Christofer Gonzales en Sporting Cristal vs Sport Huancayo | VIDEO: L1 MAX
Penal fallado de Christofer Gonzales en Sporting Cristal vs Sport Huancayo | VIDEO: L1 MAX

buscaba ponerse adelante en el marcador tras un penal a su favor por una mano del ‘rojo matador’. El encargado de ejecutar el penal fue Christofer ‘Chanchita’ Gonzáles quien tuvo en sus pies la oportunidad de poner en ventaja al cuadro celeste, sin embargo, disparó mal el tiro que terminó impactando en el palo derecho del arco de . Todo sigue sin goles en la Incontrastable.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS