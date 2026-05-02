¡Desahogo total! Gol de Federico Girotti para el 2-0 de Alianza Lima ante Moquegua
¡Desahogo total! Gol de Federico Girotti para el 2-0 de Alianza Lima ante Moquegua

Se arma una gran jugada colectiva que termina en gol de Federico Girotti a los 76’. Jairo Vélez la peina en el área y el ex Talleres de Córdoba gana la posición, controla y define con potencia ante la salida de Carlos Grados. Tras marcar, lo gritó con todo, mientras la transmisión enfocó el momento en que Franco Navarro le decía algo a Paolo Guerrero en el banco.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS