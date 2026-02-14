Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡De ‘chalaquita’! Gol de Felipe Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Juan Pablo II
El delantero brasileño Felipe Vizeu abrió el marcador con una espectacular ‘chalaquita’ y puso en ventaja a Sporting Cristal ante Juan Pablo II College, desatando la euforia celeste con un gol que quedará para el recuerdo.
Gol de Felipe Vizeu para el 1-0 Sporting Cristal vs. Juan Pablo II | VIDEO: L1MAX
¡Silenció el estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape! El delantero brasileño Felipe Vizeu anotó un golazo y puso en ventaja parcial a Sporting Cristal frente a Juan Pablo II. Todo comenzó cuando el reloj marcaba el minuto 8′, Benavente por la banda derecha envío un centro venenoso en el área para Catriel, Felipe Vizeu remató en primera instancia y la saga de Juan Pablo II interceptó el disparo y en el rebote definió de espaldas dentro del área chica y marcó el primer gol del partido a favor de Sporting Cristal.